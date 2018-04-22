مقتل 4 بريطانيين وإصابة 14 بحادث تصادم في السعودية

المصدر: أ ف ب

قضى 4 معتمرين بريطانيين وأصيب 12 آخرون في السعودية، جراء اصطدام حافلتهم بصهريج لنقل الوقود.

ووقع الحادث السبت قرب بلدة “الخلاص” السعودية بينما كان البريطانيون في طريقهم إلى مكة لأداء العمرة.

وقال مدير شركة النقليات الخاصة المنظمة للرحلة غولفراز زمان، إن الحادث أدى إلى مقتل امرأة ونجلها ومسنَّين، وإصابة 12 شخصًا من الجنسية البريطانية، كانوا جميعًا يشاركون في أداء مناسك العمرة.

وأضاف زمان أن وزارة الخارجية البريطانية تتواصل مع المصابين، الذين يعاني معظمهم من رضوض وكسور مختلفة لإعادتهم إلى وطنهم، خاصة بعد احتراق أوراقهم الثبوتية إثر اشتعال النيران في الحافلة بعد خروجهم منها.

وأعلنت السفارة البريطانية في بيان أن “السفارة السعودية في لندن تعمل مع وزارة الخارجية البريطانية على إصدار تأشيرات دخول طارئة فورًا لأقارب المعتمرين الأربعة الذين قضوا وعائلات المعتمرين البريطانيين الـ12 الذين أصيبوا”.

وأوضح البيان أنه “تم نقل المصابين إلى مستشفى في مكة حيث يبذل الفريق الطبي كل ما بوسعه لتقديم الرعاية لهم”.

وأعلن السفير السعودي في بريطانيا محمد بن صواف على “تويتر” “تعاطفه مع عائلات المعتمرين البريطانيين الأربعة الذين قضوا في الحادث”.

وأضاف السفير: “نتوجه بصلواتنا إلى هذه العائلات في هذا الحادث المأساوي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان مقتضب: “نحن نقدم الدعم لعائلات البريطانيين الذين قضوا والذين جرحوا جراء حادث السير الخطير”.

ويتوجه سنويًا الى مكة والمدينة ملايين المسلمين لأداء العمرة وفريضة الحج.

وفي كانون الثاني/يناير 2017 قضى 6 بريطانيين بينهم طفل في شهره الثاني في حادث سير في السعودية أثناء توجههم إلى المدينة المنورة، بحسب مسؤولين بريطانيين.