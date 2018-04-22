سعودي يقتل بناته الـ3 في حي الملاوي بمكة المكرمة

كشفت مصادر سعودية، اليوم الأحد، أن مواطنًا قتل بناته الثلاث بسكين في حي الملاوي بمكة المكرمة.

ووفقًا لصحيفة المدينة السعودية، فإن القتيلات تتراوح أعمارهن من 3 إلى 6 سنوات.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني.

وكشفت صحيفة سبق أن القاتل استخدم سكينًا لتنفيذ جريمته البشعة.

وأضافت أن “الجهات المختصة مازالت في موقع مسرح الجريمة بحكم الاختصاص”.

وعلق مستخدم بمواقع التواصل الاجتماعي باسم شجاع المطرفي: “نسال الله اللطف الجريمة تبعد عن بيتي ٢٠٠م بحي الروضة بمكة.. والد قتل بناته الثلاث والام في الشارع في حالة هستريا..اسال الله الواحد الديان الاطف وان يجبر مصاب الام ويرحم البنات.. جريمة بشعه.. اعتقد الاب معتل نفسياً والله أعلم”.