بعد حادثة الخزامى بالرياض .. لماذا يحتاج إسقاط الـ”درون” لإطلاق نار كثيف؟ (فيديو)

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صعوبة إسقاط طائرات الـ”درون” الصغيرة والحاجة إلى إطلاق النار بكثافة لإصابتها خاصة أنها تتحرك بسرعة كبيرة وتناور بخفة عالية.

وجاء ما ذكره الناشطون ردًا على محاولات للتشكيك في الرواية الرسمية بشأن إطلاق النار في حي الخزامى بالرياض، وسط مزاعم بأن طائرة “الدرون” لا تحتاج إلى إطلاق نار كثيف ومتواصل.

وكتب الصحافي السعودي أحمد الرباعي: “فيديو يوضح تجربة غربية للتصدي لطائرة #درون في وقت النهار ويُظهر كمية إطلاق النار والصعوبة لإسقاطها .. المحرضون استماتوا لدرون الترفيهية في #حي_الخزامى ، خبتم وخابت نواياكم.”

فيديو يوضح تجربة غربية للتصدي لطائرة #درون في وقت النهار ويُظهر كمية إطلاق النار والصعوبة لإسقاطها .. المحرضون استماتوا لدرون الترفيهية في #حي_الخزامى ، خبتم وخابت نواياكم. pic.twitter.com/IByuxllSBa — أحمد الرباعي (@ahmadalrabai) April 22, 2018

وعلق فهد بن مشعل بن سعود: “طائرة درون تستنفر وكالات أنباء جعلت مصادرها حسابات عملائها، بينما الحادثة حصلت في الكرملين والبيت الأبيض وغيرها من المواقع الحساسة وتم التعامل معها بما يقتضيه الموقف وانتهى الأمر؛ لكن لم ينته عند جماعة عزمي، شكرًا رجال الأمن”.