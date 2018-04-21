أحد جيران العاهل السعودي يكشف لغز الطائرة المسيرة التي حلقت قرب القصر الملكي

كشف أحد سكان حي الخزامي بالرياض، والذي يقع بيته بالقرب من قصر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لغز الطائرة المسيرة التي حلقت قرب القصر مساء السبت قبل أن تتعرض لوابل من الرصاص من رجال الأمن.

وقال فهد محمد السديري، وهو رجل أعمال سعودي بارز، ويقع منزله بجوار قصر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وخلف قصر والده الملك سلمان، إن طائرة تصوير عبارة عن لعبة هي من اقتربت من القصر عندما تم استهدافها بالرصاص.

وأوضح السديري أن الوضع في الحي طبيعي جداً، واصفاً ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث بالكذب والغباء.

انا اسكن في الحي وبيتي بجوار قصر سمو ولي العهد وخلف قصر سيدي خادم الحرمين الشريفين ولا فيه الا سهود ومهود.

والحاصل طياره الالعاب اللي تصور قربت من القصر ورموها العسكر والوضع طبيعي جدا. مافي الهاشتاق من كذب وتهويل يكشف حقد وغباء وكذب اعداؤنا المفضوحين. #اطلاق_نار_في_حي_الخزامي — فهد محمد السديري (@fhdmas) April 21, 2018

ولم يوضح السديري مصدر الطائرة، وما إذا كانت قد انطلقت من منزله كما بدا من تغريدته، لكن روايته تتفق والرواية الرسمية التي قالت إن ماجرى كان عملية استهدفت طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون) غير مصرح لها بالتحليق بالمنطقة.

وفتحت الرياض تحقيقاً في الحادثة التي تصدرت المشهد السعودي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج المملكة بعد أن تعددت روايات تفسير ما جرى بالضبط في الحي.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مسؤول سعودي وصفته بالكبير قوله، إن العاهل السعودي الملك سلمان لم يكن في قصره بالرياض في ذلك الوقت، بل كان في مزرعته في منطقة الدرعية بالرياض.

ووصفت تقارير إعلامية قطرية وإيرانية ما جرى بمحاولة انقلاب على نظام الحكم في المملكة قبل أن يصدر بيان رسمي يبدد تلك التكهنات والشائعات.