ما حقيقة إطلاق نار في حي الخزامى في الرياض؟

كشفت السلطات السعودية تفاصيل ما تم تداوله بشأن إطلاق نار في حي الخزامى بالعاصمة السعودية الرياض موضحة أنه عملية استهدفت طائرة صغيرة بالمكان.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة #الرياض بأنه عند الساعه ١٩،٥٠ من مساء اليوم السبت الموافق ١٤٣٩/٨/٥ لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع (درون) دون أن يكون مصرحًا لها بذلك مما اقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص. وقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة”.

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة #الرياض بأنه عند الساعة 19:50 من مساء اليوم السبت الموافق 5 / 8 / 1439 هـ لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)= pic.twitter.com/9gWAnKWe1D — واس (@spagov) April 21, 2018

دون أن يكون مصرحاً بذلك مما اقتضي قيام رجال الامن في النقطة الامنية بالتعامل معها وفق مالديهم من اوامر وتعليمات بهذا الخصوص.

وقد شرعت الجهات المختصه باجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعه

والله ولي التوفيق#واس — واس (@spagov) April 21, 2018

ويقع حي الخزامى شمال غرب مدينة الرياض وهو من أصغر أحياء المدينة.

وكان انشتر سريعًا هاشتاغ #اطلاق_نار_في_حي_الخزامي وسط تداول واسع من قبل نشطاء قطريين ووسائل إعلام موالية للدوحة وإيران.

وكان نشطاء سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن الحي ربما يشهد عملية أمنية لكنها محدودة وجاري التعامل معها وستعلن السلطات نتائجها فور الانتهاء.

وكتب الأمير عبدالعزيز بن متعب آل سعود: “في أي عملية أمنية كبرت أو صغرت عولجت أم لا تزال فعلية أم من وحي الخيال تظهر على إثرها دغدغة لعواطف بعض العاجزين خصوصًا اللي صوب المعبر وربعهم وهذا والله حلم إبليس بالجنة.”

في اي عملية أمنية كبرت او صغرت عولجت ام لا تزال فعليه ام من وحي الخيال تظهر على اثرها دغدغة لعواطف بعض العاجزين خصوصا اللي صوب المعبر و ربعهم و هذا والله حلم ابليس بالجنة #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى — عبدالعزيز بن متعب آل سعود (@AMAAM6666) April 21, 2018

وكان ناشطون قطريون ومن يسمون “معارضة سعودية” بالإضافة إلى وسائل إعلام قطرية وتركية وإيرانية قد تداولوا مقاطعة فيديو زاعمين أنها لإطلاق النار قرب قصر ملكي في الخزامى بالرياض.