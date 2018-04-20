نجل الوزير السعودي السابق عزام الدخيل ينفي شائعة وفاة والده

نجل الوزير السعودي السابق عزام الدخيل ينفي شائعة وفاة والده

المصدر: إرم نيوز

نفى نجل وزير التعليم السعودي السابق عزام الدخيل، مساء الجمعة، شائعة وفاة والده بعيد تداولها في حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وكتب عبدالله الدخيل في تغريدة بحسابه في تويتر: “اتركوا عنكم الإشاعات الوالد بصحة وعافية  الله يطول بعمره ويخليه لنا”.

من جهته، نفى الإعلامي السعودي عبدالله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة سبق واسعة الانتشار في المملكة، “الشائعة” معتبرًا أنها نُشرت من قبل “مواقع خارجية متخصصة في نشر الشائعات”.

يذكر أن عزام الدخيل (58 عامًا) شغل منصب وزير التعليم السعودي لنحو 10 أشهر في العام 2015، قبل أن يصدر أمر ملكي بإعفائه من المنصب بناءً على طلبه.

وتتداول وسائل إعلام سعودية إشادات بإنجازاته لوزارة التعليم خلال مدة توليه المنصب.

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