لغز اختفاء طيار سعودي في رحلة بحرية بإسبانيا يشغل ناشطين

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية عن اختفاء شاب يدعى عمر المطيري يعمل في شركة “أرامكو” وهو طيار سعودي، بعد أن غادر مطلع هذا الشهر في رحلة سياحية بحرية قرب مدينة برشلونة بإسبانيا ثم اختفى دون أن يعثر له على أثر.

وسبق أن أوضح شقيق المفقود أحمد المطيري، أن أخاه ذهب في رحلة سياحية بحرية تستغرق عدة أيام، ولم يعد منها، وانقطعت كل وسائل التواصل معه، مؤكدًا أن الأسرة تلقّت اتصالًا من شركة “أرامكو” يفيد بعدم صعوده في الرحلة المقررة لعودته للمملكة.

وقال إنهم اضطروا للتوجه لإسبانيا للحصول على أي معلومات تشير إلى مصيره، بعدما تواردت المعلومات المتضاربة عنه بشأن غرقه في البحر خلال الرحلة.

وظل لغز اختفاء عمر محيرًا، وسط غياب معلومات محددة عما حدث معه، وكان ابن عمه قد أورد تفاصيل عن الواقعة عبر هاشتاغ #طيار_سعودي_مختفي_في_أسبانيا في موقع “تويتر”، جاء فيها: “عمر سلمان المطيري “ابن عمي”، مهندس مدني وطيّار، ذهب في رحلة سياحية إلى أسبانيا وكان على متن احدى السفن الكبيرة “Cruise” في رحلة بحرية وسقط من على متنها بتاريخ 3 أبريل وإلى هذا اليوم الموافق 19 أبريل لم نسمع عنه خبر ولم نجده”.

وتابع: “في يوم الأحد 8 أبريل تواصلت الشركة التي يعمل فيها عمر مع أهله وأخوانه وأخبروهم بغيابه وعدم مقدرتهم على التواصل معه، وبعد البحث والتواصل مع السفارة السعودية وجدوا أغراض عمر كاملة بالسفينة “حقيبة ظهر ومحفظة وجوال” وتبيّن أنه هو الغريق”.

وأضاف: “تواصلنا مع الخارجية والسفارة طلباً للمزيد من البحث ولكن بلا جدوى ولا تفاعل ولا أي خبر منهم، بينما العديد من الصحف الأجنبية تحدثت عن الحادثة وفي المقابل صمت غريب حتى من صحفنا، لا تعلمون إحساس والدته وعائلته وهم متشبّثين بـ بصيص من الأمل”.

كما قال: “نحن عائلته وذويه لا نطلب منكم إلا الدعاء له ومساعدتنا في إيصال أصواتنا للمسؤولين لعل وزارة الخارجية والسفارة تتواصل مع خفر السواحل وفرق الإنقاذ ويكثفون البحث،مع العلم أن فرق الإنقاذ بحثت لمدة 12 ساعة فقط وتوقفت تماماً حسب الصحف الاجنبية”.

وتساءلت مغردة تدعى “هياء”: “رجل طول بعرض ، يسقط ! واذا كان فعلأ سقط من كلام أقاربه عنده القدره على السباحة ” ثاني شيء من كلامهم ان عامل النظافه شايفه وهو يسقط وكانت الساعه 12 ‘ وبدو بالبحث الساعه 2 يعني شايفه العامل يسقط وما خبرهم وما بدو بالبحث عنه الا بعد ساعتين؟”.

وعلل آخرون أن اختفاء الطيار تم بشكل متعمد، مبينين أنه اختفى في تاريخ 3 أبريل/نيسان وهو ما يسمى “يوم عقاب المسلمين” في دول أوروبا، وربما كان لهذا اليوم صلة باختفائه بحسب آرائهم. وكتبت “أميرة”: “الغريب بالموضوع انه طاح بنفس تاريخ الحمله اللي يهجمون على المسلمين 3/ابريل”.

وأيد مغرد يدعى “سلطان زمانه”: “الجميع يعلم ان يوم (3 ابريل ) خطر على المسلم بحملة عقاب المسلمين اجزم 100% بائن حادثة غرقة جريمة وبفعل فاعل وخوفاً من توتر العلاقات بين الدول تم تسجيل القضية بأنها حادثة غرق طبيعية. انتهى.. مراجعة كاميرات المراقبه والتحقيق مع عامل النظافة .؟”.

ويأمل ذوو الفقيد وناشطون من خلال حملتهم على “تويتر” تجاوب المسؤولين في المملكة معهم، للتحقيق في الواقعة الغامضة.