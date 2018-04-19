سلطان الشهري.. شرطي سعودي “بطل” تمكن في تنومة من قتل قاتل رجال الأمن بالمجاردة

وصف ناشطون سعوديون الشرطي السعودي سلطان بن عبدالله الشهري بأنه “البطل” الذي تمكن من قتل أحد المتورطين في حادثة مقتل رجال الأمن في محافظة المجاردة بمنطقة عسير، ليل الخميس.

وكانت واقعة مقتل رجال أمن بالمجاردة قد أحدثت صدمة بين النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط كثير من الدعوات لسرعة كشف الملابسات والقصاص من الجناة.

وكشفت الداخلية السعودية أنه: “بمباشرة الجهات الأمنية للجريمة تم تحديد هوية عدد من المتورطين فيها والقبض على اثنين منهم، سعوديي الجنسية، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم إعلان اسميهما في الوقت الراهن”.

وأشار المتحدث الأمني إلى أن “المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن، مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه وقتله، حيث اتضح بأنه المواطن / بندر محمد علي الشهري”.

وأوضح أن تبادل إطلاق النار مع القتيل “نتج عنه تعرض خمسة من رجال الأمن للإصابة، استُشْهِد أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى، وما زالت الجريمة محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد في ذلك”.

وتداول ناشطون سعوديون صورة تظهر ما قالوا إنه “البطل” سلطان الشهري ممددًا على سرير المستشفى، حيث يتلقى العلاج، موضحين أنه تمكن من “الجاني الذي تسبب في #استشهاد_رجال_امن_المجارده رغم أنه كان مصابًا”.

وكتب حساب في تويتر باسم سلطان الشهري معلقًا على الصورة: “البطل سلطان بن عبدالله الشهري بعد مواجهة مع الإرهابي في #تنومة ظهر هذا اليوم ورغم إصابته بطلقة في الظهر واجه الجاني وجه لوجه واستطاع بفضل الله التمكن منه وذلك بعد هروبه من جريمته النكراء … الف الحمد لله على سلامتك وبامثالك يحق لنا الفخر”.