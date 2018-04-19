كشف تفاصيل مقتل 4 رجال أمن بالمجاردة في عسير السعودية

كشفت السلطات السعودية، مساء اليوم الخميس، تفاصيل إطلاق نار على نقطة تفتيش في محافظة المجاردة بمنطقة عسير، من قبل مجهولين، أدى إلى مقتل 3 من رجال الأمن في الحين، ورابع في وقت لاحق، إثر تبادل لإطلاق النار مع أحد المتهمين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، قوله: “عند الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من ليلة يوم الخميس تعرضت نقطة تفتيش أمنية بمنطقة عسير لإطلاق نار من مصدر مجهول، مما نتج عنه استشهاد كل من الرقيب / أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب / عبدالله غازي الشهري، ووكيل الرقيب / صالح علي العمري، تغمدهم الله بواسع رحمته وتقبلهم في الشهداء”.

وأضاف: “بمباشرة الجهات الأمنية للجريمة تم تحديد هوية عدد من المتورطين فيها والقبض على اثنين منهم، سعوديي الجنسية، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم إعلان اسميهما في الوقت الراهن”.

وأشار المتحدث إلى أن “المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن، مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه وقتله، حيث اتضح بأنه المواطن / بندر محمد علي الشهري”.

وأوضح أن تبادل إطلاق النار مع القتيل “نتج عنه تعرض خمسة من رجال الأمن للإصابة، استُشْهِد أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى، وما زالت الجريمة محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد في ذلك”.

وكان موقع إرم نيوز قد كشف في وقت سابق، نقلًا عن نشطاء، أن المشارك بمقتل رجال الأمن في المجاردة رجل أمن وتمت تصفيته في محافظة تنومة التابعة أيضًا لمنطقة عسير.