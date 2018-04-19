في تنومة.. أنباء عن مقتل قاتل رجال الأمن الثلاثة بالمجاردة في عسير السعودية (فيديو)

قال نشطاء سعوديون بشبكات التواصل الاجتماعي، إن قاتل رجال الأمن الثلاثة بالمجاردة في منطقة عسير السعودية تم قتله اليوم، بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، في محافظة تنومة التابعة أيضًا لمنطقة عسير.

وبث الناشطون لقطات وصورًا للقاتل المزعوم، حيث كتب عبدالرحمن نوح الشهري تعليقًا على مقتل رجال الأمن بالمجاردة: “تم قتل الجاني قبل قليل في نقطة تفتيش بمحافظة #تنومة، بعد مقاومته رجال الأمن وتبادل إطلاق النار.”

#استشهاد_رجال_امن_المجارده تم قتل الجاني قبل قليل في نقطة تفتيش بمحافظة #تنومه بعد مقاومته رجال الامن وتبادل اطلاق النار pic.twitter.com/4yW7kO2BoV — عبدالرحمن نوح الشهري (@anouhshehri) April 19, 2018

وذكر ناشط آخر، أن قاتل رجال الأمن بالمجاردة تبين أنه زميل لهم سعودي، وتم قتله بتنومة.

ونشر النشطاء صورة للقاتل المفترض دون توضيح للدوافع.

ولم يتسن على الفور لـ”إرم نيوز” التأكد من صحة هذه الأنباء المتداولة بشبكات التواصل الاجتماعي، بينما لم يصدر حتى الآن، أي تعليق رسمي من السلطات السعودية بشأن الواقعتين.

وكان 3 رجال أمن سعوديين، لقوا مصرعهم، ليلة الخميس، على إحدى الطرقات في محافظة “المجاردة” التابعة لمنطقة عسير جنوبي غرب المملكة؛ وهو ما أدى لاستنفار السلطات؛ بحثًا عن الجناة، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا في المملكة.