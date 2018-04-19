مقتل 3 رجال أمن سعوديين في عسير في ظروف غامضة

لقي 3 رجال أمن سعوديين، مصرعهم، ليلة الخميس، على إحدى الطرقات في محافظة “المجاردة” التابعة لمنطقة عسير جنوبي غرب المملكة دون أن تتضح بعد تفاصيل الحادثة.

وقال نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن رجال الأمن الثلاثة وجدوا مقتولين في عربتين من سيارات الدوريات الأمنية على طريق العرقوب بين بارق والمجاردة.

ونشر مغردون سعوديون على موقع “تويتر” أسماء الضحايا الثلاثة، وهم عبدالله غازي وصالح العمري وأحمد إبراهيم.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية: “باشر مدير شرطة عسير اللواء صالح القرزعي مع وفدٍ أمني رفيع، فجر اليوم، موقع استشهاد 3 من رجال الأمن أثناء تأدية عملهم الرسمي بمحافظة المجاردة بعد أن تعرضت نقطة التفتيش التي يعملون بها لإطلاق نار من مجهولين”.

وأضافت: “تشهد المحافظة استنفاراً أمنياً؛ للقبض على المتورطين في الواقعة التي دارت أحداثها على طريق العرقوب بين بارق والمجاردة بعد منتصف ليلة أمس”.