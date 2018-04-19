السعودية تحقق بوفاة طفل صعقًا بالكهرباء داخل مدرسته

وجه أمير منطقة المدينة المنورة بالسعودية، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بالتحقيق في حادثة مقتل طفل صعقاً بالكهرباء داخل مدرسته، بحسب ما ذكرت إمارة المدينة المنورة، في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس.

وقالت الإمارة في بيان لها: “وجه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بالتحقيق في ملابسات وفاة طالب في إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الإثنين الماضي، نتيجة صعق كهربائي، مشدداً في الوقت نفسه على محاسبة كل من تثبت التحقيقات مسؤوليته أو تقصيره في هذا الشأن”.

وأضاف البيان: “كما وجه أمير المدينة مديرية الدفاع المدني والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بسرعة القيام بجولات تفتيشية على مدارس المنطقة كافة؛ للتأكد من توافر اشتراطات السلامة اللازمة بما يكفل سلامة الطلاب”.

وقضى الطفل عمار الجهني ابن السنوات التسع داخل مدرسته عندما كان يهم بشرب الماء من براد في المدرسة ليصعق بالكهرباء ويفارق الحياة وفقاً لتقارير محلية لم تؤكدها أو تنفيها بعد التحقيقات الرسمية.

وأثارت الحادثة تعاطفاً واسعاً مع عائلة الطفل، كما أثارت مخاوف لدى الأهالي حول سلامة المباني المدرسية والتجهيزات بداخلها وسط انتقادات لإدارة مدرسة الضحية والمسؤولين عن التعليم في المحافظة والمنطقة وحتى الوزارة.

وتعمل وزارة التعليم منذ سنوات على التخلص من المدارس المقامة في المباني المستأجرة وعددها نحو 5 آلاف مبنى حالياً بسبب كونها قديمة في الغالب ويصعب توفير كل التجهيزات فيها مقارنة بالأبنية الحديثة التي تكافح الوزارة لزيادتها ونقل الطلاب إليها.