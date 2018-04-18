وسط صمت الوزارة.. معلمو السعودية ينتقدون قرارًا “مثيرًا للجدل” عن تعليق الدراسة

واجه وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، اليوم الأربعاء، انتقادات لاذعة من قبل عدد كبير من معلمي المملكة، ما لبث أن انضم إليهم سعوديون كثر وبينهم نخب ثقافية من كتاب وإعلاميين، بعد أن قررت الوزارة استثناء المعلمين من قرارات تعطيل الدراسة التي تتكرر كثيرًا في العام الدراسي بسبب التقلبات الجوية.

وبدأت الانتقادات تنهال على وزارة التعليم، ووزيرها العيسى بشكل خاص، عقب نشر تفاصيل ترتيبات جديدة سيتم تطبيقها مطلع العام الدراسي القادم، وتحدد آلية جديدة لاتخاذ قرارات تعليقات الدراسة في مدارس المملكة على ألا يشمل تعطيل الدوام المعلمين حتى في حال تعليق الدراسة في مدارسهم.

ونصت الترتيبات الجديدة التي أصدرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على أنه يحق للجنة وزارية مسؤولة عن اتخاذ قرارات “تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية الذين يلزم تواجدهم في المدارس للتحضير والاستعداد والتهيئة للأيام الأخرى”.

وأثار الإعلان الوزاري الجديد ردود فعل واسعة وغاضبة بين معلمي المملكة الذين سارعوا للرد على استثنائهم من قرارات تعليق الدراسة بتوجيه انتقادات لاذعة لوزارتهم وللوزير العيسى عبر موقع “تويتر” الذي يعد أكبر ساحة افتراضية تجمع السعوديين.

ووجد وسم تم إنشاؤه لانتقاد القرار، وهو “#تعليق_الدراسة_لايشمل_المعلمين” تفاعلًا لافتًا على موقع “تويتر” وسرعان ما تصدر قائمة الترند في الموقع والتي تضم الوسوم الأكثر تفاعلًا وجذبًا للتغريدات.

وزاد حدة الانتقادات الموجهة للوزارة ووزيرها العيسى، انضمام سعوديين من خارج الوسط التعليمي لانتقاد القرار الجديد، وبينهم نخب ثقافية تضم كتابًا وإعلاميين راحوا يعددون سلبيات القرار الوزاري الجديد على حد تحليلهم.

وقال الأكاديمي والمدرس الجامعي السعودي، وائل القاسم، منتقدًا القرار الجديد الذي وصفه بـ”الغبي”:

#تعليق_الدراسة_لايشمل_المعلمين أشعر بوجود استقصاد للمعلمين في كثير من القرارات والأخبار الأخيرة، وكأنّ المعلمين أعداء يقومون بعمل تافه، وحاشاهم!. هذا القرار الغبي -وغيره من الأخبار التي كثرت ضد المعلمين- يدل على وجود من يحمل موقفاً شخصيًا سيئاً منهم، ويريد إحباطهم والإضرار بهم !! — وائل القاسم (@WAEL_ALGASSIM) April 18, 2018

إلى ذلك اختار أحد المعلمين الرد على الوزير عبر مقطع فيديو تم تداوله بشكل لافت في الوسم المذكور وتضمن انتقادًا حادًا وسخرية من قرار الوزارة الجديد:

مُعلم لوزير التعليم : «وش نسوي بدون طلاب.. نغني في الفصل مثلاً وإلا نمسح الكرسي لبكرة»#تعليق_الدراسه_لايشمل_المعلمين pic.twitter.com/pcIOrxYL0C — نجران اليوم (@NajranToday) April 18, 2018

وقالت الكاتبة السعودية منيرة المشيخص في انتقاد حاد للوزير العيسى:

#تعليق_الدراسة_لايشمل_المعلمين بصراحه اهني معاليكم على سياسة الالهاء اللي تمتلكها ثلاث نقاط جعلت الجميع ينسى موضوع مرض الجرب ولكن احب اذكرك ان التاريخ لن ينسى ولا يرحم ابدايحفظ كل شيءراجع إنجازاتك وبعدهاقرراذا انت تحب الناس تذكرك أو تنساك وعلى اي حاله وتذكران ولي الأمر حملك أمانه pic.twitter.com/nAPoewg60i — منيرة المشخص (@see_moone) April 18, 2018

من جهته غرّد الكاتب بسام فتيني منتقدًا العيسى ومدافعًا عن المعلمين:

#تعليق_الدراسه_لايشمل_المعلمين

والله المعلمين مساكين

يلاقوها من الجرب

ولا من الغبار

ولا من وزيرهم اللي يقول عنهم شكاؤون بكاؤون ! — بسام فتيني (@bassam4071) April 18, 2018

واختار الكاتب في صحيفة “الرياض”، مساعد العصيمي، الإشارة لسلبيات الترتيب الوزاري الجديد من الناحية الاقتصادية، قائلًا:

ارتباط عمل المعلم بالتلميذ.

ومن دون التلميذ فان حضوره كلفة اقتصادية لا تتوافق مع الترشيد في الطاقة والمياه والمواصلات الذي ارتكزت عليه رؤية 2030 #تعليق_الدراسه_لايشمل_المعلمين — مساعد العصيمي (@musaad_alosaimi) April 18, 2018

وأشار فهد الدريهم وهو إعلامي ومعلم سعودي في آن، إلى ما يحتاج وينتظره المعلمون من الوزارة قائلاً:

أحبتي كانو ينتظرون:

????مسارات خاصه بالمطارات والدوائر الحكومية

????تأمين طبي وصحي

????تخفيض تذاكر السفر بايجازتهم

????مواقف خاصه على غرار موظفي أرامكو

????تقليل نصاب الحصص

????توفير أدوات تساعدهم علىالتعلم والتعليم

????دورات خارجية

????صرف بدل سكن

????إعانات زواج#تعليق_الدراسه_لايشمل_المعلمين — فهد الدريهم (@Fahad_Aldurehim) April 18, 2018

ولم تعلق وزارة التعليم ولا وزيرها العيسى على الانتقادات التي طالت الترتيبات الجديدة لقرارات تعليق الدراسة، وما إذا كانت ستعيد دراستها بهدف تعديلها أو إلغائها، فيما تتواصل الانتقادات ضد استثناء المعلمين من قرارات تعليق الدراسة.

وواجهت وزارة التعليم في الأيام القليلة الماضية انتقادات كثيرة بعد تسجيل مئات الإصابات بمرض الجرب في عدد من مدارس المملكة، لكنها قللت من خطورة الوضع في مدارسها، فيما تواجه بين فترة وأخرى انتقادات حول عدد من قراراتها وآلية عملها.