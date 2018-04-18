هذا ما دار بين أمير نجران والمنشد السعودي راجح الحارثي بمهرجان “شرورة”

وثق المنشد السعودي راجح الحارثي، أمس الثلاثاء، حضوره لأول مرة في مهرجان شرورة السياحي في منطقة نجران لتقديم أوبريت الافتتاح.

وكانت صفحة في موقع التواصل “تويتر” لدعم الحارثي قد أعلنت عن حضوره في وقت سابق: “يتواجد راجح الحارثي يوم الثلاثاء بإذن الله في مهرجان شرورة السياحي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود “أمير منطقة نجران”، حضوركم شرف”.

والله مدري وش اقول غير

الحمدلله على نعمة محبتكم شــكــرا اهل شرورة ونجران وكل من حضر صح ان النهاية كانت فالدورية لكن ابشروا بالعوض ???????????? #راجح_بمهرجان_شروره pic.twitter.com/qQwwn7UlAC — راجح الحارثي (@rajeh_90) April 17, 2018

ولاقى حضور راجح إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، عكس أيضًا الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها المهرجان، حيث رصد في مقطع فيديو، أعدادًا كبيرة من الحاضرين، مرحبًا بهم، وشاكرًا تواجدهم.

كما وثق مقطع فيديو لقاء راجح بالأمير جلوي بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يقام المهرجان برعايته، وعرف الحارثي بنفسه للأمير، وقال: “راجح الحارثي طال عمرك أحد الناشطين بالسوشيال ميديا”.

وقال الأمير جلوي عن المهرجان بدوره: “المهرجان مميز وكل أدوات النجاح موجودة فيه”. ثم تابع موجهًا كلامه للحارثي: “المواطن السعودي المخلص لي الشرف أتصور معاه”.

فيما كشف راجح بمقاطع عبر “سناب شات” أنها المرة الأولى التي يحضر بها فعالية بشرورة، مبديًا إعجابه بأهلها: “من يوم تكلمت عن المهرجان بشرورة، ولا الجوال سكت، ولا الخاص بانستغرام ولا واتساب ولا تويتر.. كلها.. هذا إن دل دل على طيبة أهل هذه المنطقة، شكرا لكم على الترحيب، وبإذن الله نلتقي إن شاء الله في فعاليات أخرى أجمل منها، مع العلم إنها أول فعالية أحضرها بشرورة”.

وقدم الحارثي عدة شيلات في أوبريت الافتتاح بمسرح “شرورة” وسط حضور شبابي واسع.

واضطر راجح الحارثي لركوب دورية أمنية، بعد أن حاصرته أعداد كبيرة من المعجبين الشباب، حيث علّق موثق المقطع: “ماشا الله له شعبية كبيرة ماشا الله”.

واشتهر راجح الحارثي من خلال برنامج “زد رصيدك” على قناة بداية.

ماشاء الله ما اقدر يطلع الا بالدوريه وهذا بس في مدينه او محافظة وحده بس ..

ويجون اشباة الرجال يقولون بداية ما يتابعها الا بنات اننننن روح موت بس????????????????????????????#راجح_بمهرجان_شروره pic.twitter.com/Ar8lEmx55d — روناتانجّي????. (@iiiigwe196) April 17, 2018