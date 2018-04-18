بالصور.. الملك سلمان يستقبل ثاني أرفع مسؤول بالفاتيكان

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران، الذي يزور المملكة في خطوة غير مسبوقة من رجل دين مسيحي بهذا المستوى الرفيع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه جرى خلال اللقاء “تأكيد أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرّف والإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم”.

ووصل توران المملكة الجمعة، في زيارة غير محددة المدة في زيارة هي الأولى من نوعها لرجل دين مسيحي رفيع المستوى من الفاتيكان للسعودية.

وتأتي الزيارة بعد نحو شهر من استقبال بابا أقباط مصر، تواضروس الثاني، في المقر البابوي بكاتدرائية الكنيسة الأرثوذكسية، شرقي العاصمة المصرية، في الـ 5 من مارس/آذار الماضي، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في حدث وصف بـ”التاريخي”، وتلاه بأيام زيارة من وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان.

ودعا محمد بن سلمان، أثناء زيارته للمقر البابوي وفي ضيافة البابا تواضروس كل الحاضرين لزيارة المملكة، في دعوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المملكة عام 1932، وفق بيان كنسي وتقارير محلية بمصر.

وكان الملك سلمان استقبل في الرياض نوفمبر/تشرين الثاني الماضي البطريرك اللبناني الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في أول زيارة لبطريرك ماروني للمملكة.

وتشهد الرياض تغييرات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية متسارعة في الآونة الأخيرة، ضمن رؤية يقودها ولي العهد.