بالفيديو.. طبيبة بالسعودية تقود سيارة بطريق عام و”المرور” يضبطها

ضبط المرور السري في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء، سيدة، اتضح لاحقًا أنها طبيبة، وهي تقود مركبة في طريق عام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصًا يقوم بتصوير مركبة أمامه على طريق عام، موضحًا أن قائد المركبة امرأة.

وتفاعل المرور مع المقطع المتداول، حيث تم رصد السيدة أثناء قيادتها المركبة على الطريق وتم ضبطها.

وكشفت مصادر، لصحيفة “عكاظ” المحلية، أن السيدة بررت مخالفتها الأنظمة وعدم حملها رخصة وقيادتها السيارة قبل الموعد المحدد، بأن ظروف زوجها الصحية لا تسمح له بقيادة المركبة، ما اضطرها للقيادة والتوجه إلى عملها في المستشفى.

وأكدت المصادر أنه جرى تطبيق الأنظمة المعتمدة بحق السيدة، وأخذ تعهد من زوجها بعدم تسليمها المركبة مرة أخرى.

يذكر أن قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الـ24 من يونيو/حزيران القادم.