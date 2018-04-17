سعودي تفاجأ بصورته في كتب مدرسية يتهم وزارة التعليم بـ”المماطلة”

اتهم سعودي وزارة التربية والتعليم بالمماطلة في حضور جلسات التقاضي بديوان المظالم، بعد رفعه قضية ضدها لانتهاكها خصوصيته والتشهير به، بنشر صورته خلال رحلة صيد مرخصة على أنها ممارسة للصيد الجائر، على حد تعبيره.

وكشف السعودي ويدعى محمد حمدان، أن الوزارة تعمدت في كل جلسة إرسال ممثل جديد عنها، وفي كل مرة يطلب موفدها من المحكمة منحه مهلة إضافية، وفق قناة “العربية”.

وأوضح أن الوزارة طلبت في بداية القضية رد الدعوى، لكن المحكمة رفضت، مؤكدًا أن هناك مرسومًا ملكيًا يمنع المساس بسمعة الأشخاص.

يذكر أن المواطن “حمدان” فوجئ بوجود صورته في مقرر “لغتي” للصف السادس الابتدائي، ضمن دروس للتحذير من الصيد الجائر، مطالبًا الوزارة بتعويضه وسحب الكتب ورد اعتباره.

واتهم “التعليم” بنشرها صورته من دون الحصول على إذنه، والإساءة له بعد عرضها صورته على أنه يمارس الصيد الجائر، مبينًا أن الصورة التقطت له من رحلة صيد مصرح ومسموح بها في منطقة سيناء بمصر ولم تكن بالمملكة.