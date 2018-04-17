وزير الأوقاف الفلسطيني لـ”إرم نيوز”: الملك سلمان نسف كذبة صفقة القرن

أكد مسؤولون فلسطينيون على أهمية خطاب الملك سلمان بن عبد العزيز في القمة العربية، معتبرين أن خطابه بمثابة رسالة مهمة تحمل بمضمونها دعمًا وتأييدًا للقضية الفلسطينية، إضافة إلى كونها رسالة استنكار ورفض لقرارات الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة إسرائيل.

في هذه المناسبة، قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، إن “خطاب الملك سليمان وجه رسالة للعالم أجمع، مفادها بأن القدس ليست فقط للفلسطينيين إنّما لكل العرب والمسلمين، علاوة على نسف كذبة صفقة القرن”.

وأضاف ادعيس لـ”إرم نيوز” أن “خطوة خادم الحرمين الشريفين بتقديم الدعم للقدس والأوقاف واللاجئين، رسالة أخرى للعالم بأن القدس ليست وحيدة وإنّما هناك من يرعاها ويؤازرها ويؤازر قضاياها ويدعم ثبات وصمود أهلها”.

وأشار ادعيس إلى أن “خطوات الملك سلمان هذه ليست جديدة أو غريبة، فاهتمامه بالقضية الفلسطينية والقدس معروف في جميع المحافل الدولية والعربية”، مؤكدًا على أن “خطاب الملك سلمان وخطواته تجاه القدس، تأكيد لرفض جميع المبادرات والخطوات الأمريكية التي تنال من القضية الفلسطينية”.