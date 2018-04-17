قوات سعودية “إضافية” تصل محافظة المهرة اليمنية

ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء، أن قوات سعودية إضافية وصلت إلى محافظة المهرة شرقي البلاد.

وأضافت، على لسان مصدر عسكري، أن “سفينة بحرية محملة بالمئات من الجنود السعوديين والمدرعات وصلت إلى ميناء نشطون”.

وأشار المصدر إلى أن القوات السعودية باشرت نزولها إلى الميناء؛ استعدادًا على ما يبدو للانتقال إلى منطقة أخرى.

وتمتاز المهرة إلى جانب وجود منفذين بريين فيها مع سلطنة عُمان، بامتلاكها أطول شريط ساحلي في اليمن يقدر بـ560 كيلومترًا على بحر العرب، وميناءً بحريًا يسمى “نشطون”.

والمهرة أو ما يُطلق عليها بوابة اليمن الشرقية، تعد ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد محافظة حضرموت، وتشهد نوعًا من الاستقرار الأمني.