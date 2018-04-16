تعرف على قرارات تعليق الدراسة في جامعات الرياض بعد موجة غبار تجتاح السعودية

أعلنت جامعة سعودية حكومية كبيرة في مدينة الرياض، تعليق الدراسة يوم الثلاثاء، فيما امتنعت جامعتين أخريتين عن اتخاذ قبرارل مماثل عقب موجة غبار كثيف تجتاح منطقة الرياض والمناطق القريبة منها.

وقالت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” “#عاجل.. #جامعة_الإمام تعلن #تعليق_الدراسة غداً الثلاثاء في الكليات والمعاهد العلمية، نظراً للحالة الجوية”.

واكتفت جامعة الملك سعود الحكومية، ومقرها مدينة الرياض، بنشر مقطع فيديو يقدم نصائح طبية للحماية من الغبار، دون ان تصدر أي قرارات بتعليق الدراسة في الجامعة أو أي من فروعها.

كما امتنعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الواقعة في العاصمة أيضاً والمخصصة للطالبات فقط، عن تعليق الدراسة في الجامعة أو أي من فروعها.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض قد وجهت الجميع بأخذ الحيطة والحذر وإتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عمومًا، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك.

وجاء تحذير الدفاع المدني نتيجة لورود تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول تعرُّض منطقة الرياض كافة، والأجزاء المجاورة لها، لنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ويحد من مدى الرؤية إلى أقل من ١٠٠ متر. ويستمر ذلك حتى غد الثلاثاء الثانية فجرًا.

‏‫وأعلنت إدارة تعليم منطقة الرياض، في وقت متأخر من مساء الاثنين، تعليق الدراسة ليوم الثلاثاء في مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

وتداول مدونون سعوديون من سكان العاصمة السعودية صوراً للغبار الكثيف الذي خيم على المدينة وصعب من الرؤيا في طرقاتها بمشهد ليس بغريب على أبناء المدينة القابعة وسط صحراء المملكة.

وتشهد مناطق أخرى من المملكة تقلبات جوية تتكرر في مثل هذه الفترة من كل عام، وتتسبب بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات نتيجة أمطار غزيرة تخلف سيول جارفة أو موجات غبار كثيفة تحجب الرؤيا.