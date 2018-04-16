شاهد بالفيديو.. لحظة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا بالستيًا فوق نجران

قال ناشطون سعوديون وسكان من مدينة نجران في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الإثنين، إن الدفاعات الجوية السعودية نجحت في التصدي لصاروخ باليستي وتدميره في الجو قبل أن يصل إلى المدينة الواقعة قرب الحدود مع اليمن.

وذكرت تقارير إعلامية أن الصاروخ الباليستي قادم من اليمن، حيث أطلقته ميليشيات الحوثيين التي تسيطر على مساحات من البلاد باتجاه الأراضي السعودية قبل أن يتم اعتراضه في الجو وتدميره.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في موقع “تويتر” على أنه للحظة اعتراض الصاروخ، وميضًا في السماء المظلمة بينما يسمع صوت انفجار، فيما يقول مصور الفيديو بهاتفه الجوال إنه اعتراض للصاروخ.

ولم يصدر التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، والذي تقود الرياض، بيانًا رسميًا يؤكد دقة المعلومات المتداولة حول الصاروخ حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكن الحوثيين المدعومين من إيران زادوا من وتيرة الصواريخ التي يطلقونها على السعودية في الآونة الأخيرة.

وبدأت ميليشيات الحوثيين باستهداف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية بشكل عشوائي منذ قيادة الرياض في مارس/آذار عام 2015 لتحالف عربي يستهدف إنهاء سيطرتهم على مساحات واسعة من البلاد وإعادة الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي.

وتقول الرياض على الدوام إن الصواريخ الحوثية العشوائية التي سبق أن استهدف بعضها مكة المكرمة، مصدرها دولة إيران التي تساند الحوثيين وتستهدف زعزعة استقرار منطقة الخليج في إطار سياسة التدخل بالدول التي تتبعها في العراق وسوريا.