بالصور والفيديو.. شابة سعودية تحقق شهرة واسعة بعد دخولها عالم الموضة بالنقاب

جذبت شابة سعودية أنظار الآلاف إليها على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد ساعات فقط من إعلانها عن دخول عالم الموضة بطريقتها الخاصة، التي تمثلت بالالتزام بزيها السعودي المحتشم بالكامل بما فيه النقاب.

وبدأت الشابة التي تطلق على نفسها “جود مودل” شهرتها بنشر ثلاث صور جديدة تم التقاطها بطريقة مشابهة لصور نجمات الموضة، غير أن جود كانت ترتدي في صورها عباءة الرأس والنقاب الكامل الذي يغطي وجهها بما فيه عيونها.

وكتبت الشابة التي لم تكشف عن وجهها وهويتها الكاملة، معلقة على الصور التي نشرتها عبر حسابها في موقع تويتر “قلتلكم بعتزل الدراسة وأصير مودل لكن ديني فوق كل شيء..”.

قلتلكم بعتزل الدراسة وأصير مودل لكن ديني فوق كل شيء.. pic.twitter.com/FGGsY4SGKZ — المودل جود???? (@judyyy45) April 14, 2018

وسرعان ما وجدت صور جود طريقها إلى التداول في موقع تويتر واسع الاستخدام لدى أبناء المملكة، مستقطبةً آلاف التعليقات والإعجابات ومثيرة جدلًا واسعًا بين معجب بتجربتها من جهة، ومنتقد لها ويرى فيها إساءة للدين على حد وصف البعض.

وتؤكد جود أن تجربتها الجديدة في نشر صورها وإعلانها التحول لفتاة موضة تمت بعلم أهلها، وأن إخوانها يتابعونها ويتابعون ما تنشر، وأنها لا تستهدف الإساءة أو الاستهزاء بالدين أو لأي أحد.

ووجدت الشابة تشجيعًا لافتًا من مغردين ومغردات سعوديين، اعتبروا ما تقوم حرية شخصية لا تسيء لأحد، وتجربة جديدة ومغايرة لتجارب الشابات اللاتي يسعين إلى دخول عالم الموضة بطرق تقليدية.

وحضر منتقدو جود وتجربتها بقوة أيضًا في آلاف التعليقات التي انهالت على الشابة، وانتقل جزء منها إلى حسابها في موقع “سناب شات” الذي استقطب بدوره متابعين جدد، إذ يرون أن العباءة والزي المحتشم لا يتفق وعالم الموضة.

وفي تعليق على الشهرة الواسعة التي حققتها تجربتها الجديدة، اعتذرت جود لعدم ردها على الرسائل والتعليقات التي تنهال عليها، لكنها بدت سعيدة من خلال صوتها الذي سمع في مقطع فيديو، التقطته من السيارة في أحد شوارع المملكة.

ورغم زيها المحتشم، تعيد تجربة جود إلى أذهان السعوديين، تجربة شابة أخرى من نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، تدعى خلود، عندما أثارت جدلًا واسعًا في المملكة العام الماضي، بعد أن ظهرت في مكان عام بإحدى مدن السعودية مرتدية لباسًا عصريًا من ضمنه تنورة قصيرة، ليتم توقيفها في قضية وجدت حينها صدى في الصحافة العالمية، التي عرفتها باسم “خلود مودل”.

شكلي وانا اشوف الناس الي تتهاوش بالكومنتس والي يقولون عني استهزأ بالدِّين وانا قاعده افكر وش اتغدا: pic.twitter.com/8FcKlLzVHx — المودل جود???? (@judyyy45) April 16, 2018