بالفيديو والصور.. لقطات خطفت الأضواء في اختتام تمرين “درع الخليج المشترك 1”

اختتم، اليوم الإثنين، في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، تمرين “درع الخليج المشترك 1” ، وذلك بحضور زعماء من عدة دول عربية وإسلامية، في مقدمتهم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

التمرين الذي شاركت فيه قوات برية وبحرية وجوية من 24 دولة، كان محط اهتمام كبير، انعكس في تغطية وسائل الإعلام العربية والدولية له على نطاق واسع.

واستعرضت القوات المشاركة مناورة “الإسناد الجوي التكتيكي”، كما قامت بتأدية عروض جوية في حفل ختام مناورات درع الخليج المشترك 1، أبهرت المشاهدين، الذين يتابعون هذا الحدث باهتمام.

وتظهر الصور التي تم تداولها للتدريب، لقطات متفرقة جذبت اهتمام النشطاء المتابعين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منها ما تم بين القادة الذين كانوا يتابعون الحدث، ومنها ما يرتبط بالتمرين نفسه.

هذه اللقطات تبدأ بمقطع فيديو يسجل لحظة وصول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مكان العرض، حيث كان في استقباله ولي العهد وبعض الشخصيات، ليبدأ بعد ذلك توافد القادة على المكان؛ لمشاهدة فعاليات التمرين الختامية.