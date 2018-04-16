بلومبيرغ: أرباح أنشطة مصب أرامكو السعودية أقل من منبعها

أفادت بلومبرغ اليوم الإثنين، أن أرباح أنشطة المصب لشركة أرامكو السعودية جاءت دون كبريات الشركات الأخرى المناظرة في النصف الأول من 2017.

وقالت بلومبيرغ نقلًا عن بيانات محاسبية، إن أرامكو حقّقت جميع أرباحها تقريبًا من عمليات المنبع في تلك الفترة، حيث لم يتجاوز صافي ربح أنشطة المصب 842 مليون دولار مقارنة مع خسارة بلغت 484 مليون دولار في النصف الأول من 2016.

وبالمقارنة، حققت شل 5 مليارات دولار من التكرير والكمياويات في النصف الأول من 2017 وإكسون موبيل 4.7 مليار دولار.

وقالت بلومبيرغ، إن البيانات المالية لم توضح سبب تأخر أرامكو عن شركات النفط الأخرى في المصب.

وكانت وكالة الأنباء بلومبيرغ نشرت الأسبوع الماضي، أن أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، حققت ربحًا صافيًا بلغ 33.8 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2017 وتدفقات نقدية 52.1 مليار دولار.

ولفترة طويلة ظل الأداء المالي لأرامكو أحد أكبر أسرار صناعة النفط، لكن مع استعدادها لطرح عام أولي هذا العام أو العام القادم فسيتعين عليها أن تطلع المستثمرين على نتائجها وطريقة عملها.

وتضخ أرامكو نحو 10 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، وتعتزم زيادة طاقتها التكريرية إلى ما بين 8 ملايين و 10ملايين برميل يوميًا من حوالي 5 ملايين برميل يوميًا في الوقت الحالي.

وتريد أرامكو أن تنوّع أعمالها لتعزيز قيمتها وجذب المستثمرين إلى طرحها الأولي، وإدراج الشركة حجر زاوية خطة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلًا من الاعتماد على النفط.