الطفلة السعودية ترف ضحية الخادمة الأثيوبية تفارق الحياة

أكد والد الطفلة السعودية ترف وفاة ابنته، التي راحت ضحية اعتداء عليها من خادمة أثيوبية، مضيفًا أن المنية وافتها أمس الأحد بعد توقف قلبها، ودخولها في غيبوبة نحو 10 أيام.

وقال والد الطفلة، سلطان العنزي، إن ابنته (14 شهرًا) توفيت، مؤكدا بحسب ما نقلته عنه “العربية” أنه لن يدفنها قبل صدور الحكم في القضية، كونها جنائية، وأنه لن يتنازل عن حق ابنته.

وكانت أسرة الطفلة اتهمت الخادمة الأثيوبية التي تعمل لديهم بالاعتداء عليها ووضعها رأسًا على عقب في حاوية صغيرة للملابس، ثم قامت بتغطيتها ببطانية وقطعة من القماش، ما تسبب في نزيف في رأس الطفلة وفقدانها للوعي، وتم نقلها لمستشفى “الملك خالد” بمحافظة الخرج، ومن ثم نقلها لمستشفى في الرياض.

وسبق أن أكد والد الطفلة أن الخادمة لم تكمل 13 يومًا في منزله، وزوجته ربة منزل ولكن الخادمة استغفلتها، وألقت بها بحاوية الملابس.

ولا تزال الخادمة مستمرة بإنكارها الجريمة، بحسب ما ذكره والد ترف، وتم إيداعها السجن لحين انتهاء التحقيقات الأمنية.