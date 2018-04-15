بعيدًا عن الرسميات.. صورة تجمع عددًا من رؤساء الدول العربية على مأدبة عشاء

أقام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مأدبة عشاء مساء الأحد لعدد من الزعماء العرب المشاركين بقمة الظهران.

ونشر المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، على صفحته في تويتر، صورة للمأدبة، تجمع كلا من ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وكان من بين الحاضرين للمأدبة، المستشار سعود القحطاني ورئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، إضافة لعدد من المسؤولين السعوديين.