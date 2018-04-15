قمة الظهران تؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن القدس

أكدت القمة العربية المنعقدة في مدينة الظهران السعودية، اليوم الأحد، بطلان، وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن القدس المحتلة.

وجاء ذلك في البيان الختامي للقمة العربية الـ 29.

وتعهد البيان الختامي للقمة بالعمل على تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية، مشددًا على الوقوف إلى جانب الشعب الفسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

ودعا البيان إلى ضرورة تحمّل المجتمع الدولى مسؤولياته لحماية الفلسطينيين، وضرورة استئناف المفاوضات.

وطالب بمساندة خطة السلام التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعمل على دعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي.

وأكد القادة العرب في بيانهم الختامي رفض وإدانة القرار الأمريكي بحق القدس واعتباره باطلًا.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل، موجهًا ببدء نقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.

وقُوبل القرار برفض واستنكار عربي، وإسلامي، ودولي، واسع.