أول تعليق إيراني على القمة العربية بالظهران

قال مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، الأحد، إن اجتماعات القمة العربية تعقد بضغط من قبل المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن “هذه المؤتمرات لا قيمة لها وفاقدة للمصداقية من الناحية السياسية والدولية” على حد زعمه.

وأضاف ولايتي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، في معرض إشارته لاجتماعات القمة العربية الـ29 في مدينة الظهران، شرق السعودية :”هكذا مؤتمرات والتي تنعقد بضغط من الحكومة السّعودية تفتقر لأي مصداقية من النّاحية السياسية والدّولية”.

وزعم ولايتي خلال لقاء جمعه بعضو اللجنة الاستشارية في وزارة الخارجية الصّينية “جي بي بينغ”، “أن أمريكا والسعودية وإسرائيل قامت بتعبئة إرهابيي العالم للوصول إلى أهدافهم غير القانونية في سوريا، وأن الأخيرة ستخرج منتصرة من هذه الحرب”.

ورأى ولايتي أن اجتماع القمة العربية “لا أهمية له”، مشيرًا إلى أن نتيجة هذا الاجتماع، الذي سيخرج ببيان نهائي، دوّنته حكومة “متزلزلة لا قيمة لها”.

وتابع: “يوجد اليوم في المنطقة خطّان، الأوّل هو خط المقاومة والثّاني هو المساومة، خط المقاومة يمتد من إيران إلى بغداد ودمشق وبيروت وصولًا إلى فلسطين، وهو خط منتصر وسوف يستمر بانتصاراته”.

وزعم مستشار المرشد الإيراني أن “إيران مصممة اليوم أكثر من أي وقت مضى، على الاستمرار في دعمها لدول المنطقة”.

وتَصدر رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، كلمات عدد من زعماء وقادة الدول المشاركة في اجتماعات القمة العربية.