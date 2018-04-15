6 زعماء يغيبون عن قمة الظهران.. أول قمة عربية بالسعودية في عهد الملك سلمان

اكتمل وصول قادة وممثلي الدول العربية؛ للمشاركة في القمة العربية الـ 29، المقرر عقدها، اليوم الأحد، في مدينة الظهران، شرقي السعودية.

وتنطلق القمة بحضور 16 زعيم دولة، ما بين رؤساء وملوك وأمراء، وغياب 6 زعماء لأسباب مختلفة بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يغيب لأول مرة عن قمة عربية منذ توليه مقاليد الحكم يونيو / حزيران 2013.

ويترأس وفد قطر في القمة مندوب الدوحة الدائم لدى جامعة الدول العربية، سيف بن مقدم البوعينين.

ووصل، اليوم، إلى المملكة للمشاركة في القمة كل من: عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

كما وصل أيضًا الأمير رشيد بن الحسن الثاني ممثل ملك المغرب محمد السادس للمشاركة في القمة.

وإضافة لأمير قطر وملك المغرب، يغيب عن القمة رئيسا الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والجزائر عبدالعزيز بوتفليقة (لأسباب صحية)، كما يغيب سلطان عمان قابوس بن سعيد (لأسباب غير معلنة، إلا أنه عادة يغيب عن حضور القمم العربية وينيب عنه أحد المسؤولين).

كذلك يغيب الرئيس السوري بشار الأسد؛ (لتعليق عضوية بلاده في الجامعة العربية على خلفية الصراع القائم في بلاده منذ 2011).

وتتصدر أجندة القمة 7 ملفات شائكة، وفق مصادر دبلوماسية، بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا، واليمن، وليبيا، ومحاربة الإرهاب، والتدخلات الإيرانية، والخلافات العربية البينية. إلا أن الجامعة العربية أعلنت رسميًا، أمس، عدم إدراج ملف الأزمة القطرية على جدول أعمال القمة.

وتعد هذه أول قمة تستضيفها المملكة منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في 23 يناير 2015.

وقمة 2018 هي الرابعة في السعودية، حيث سبق وأن عقدت قمتان في الرياض، عامي 1976 و2007، إضافة إلى قمة اقتصادية في الرياض أيضًا عام 2013.