بالفيديو.. حضور لافت للسعوديات في كواليس تنظيم قمة الظهران

حضور نسوي لافت للمرأة السعودية في الجناح الإعلامي والتنظيمي للدورة الـ29 المنعقدة في الظهران شرق المملكة.. محجبات ومنقبات جنبًا إلى جنب مع الرجال في الاستقبال والتوجيه والتنظيم.

بصمات حواء السعودية في هذه الفعالية تشير بوضوح إلى جاهزيتها لمواكبة التغيرات التي تشهدها المملكة، حيث الخطوات حثيثة لطمس صورة نمطية كانت المرأة ضحية لها لعقود.

وقالت جمانة التويجري العضو باللجنة التيظيمية لـ”إرم نيوز” إن اللجنة تقوم بكل الترتيبات والتنسيقات مع الإعلاميين والوفود الإعلامية الحاضرة، لمساعدتهم بتوفير ما يحتاجونه لتغطية القمة، معربة عن فخرها بهذا الدور الذي تلعبه وزميلاتها إلى جانب زملائهن الرجال.