بالصور.. حريق مروع بعمارة في السعودية يودي بحياة 7 أشخاص

تسبب حريق اندلع بعمارة في العاصمة السعودية الرياض، بمصرع 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين اليوم الجمعة، وذلك في مسكن عمال بحي طويق.

وكشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني، الرائد محمد الحمادي، أن بلاغًا ورد للدفاع المدني بشأن اندلاع حريق بعمارة سكنية مكونة من طابقين بحي الطويق، لافتًا إلى أن الحريق شب من الطابق الأرضي، مضيفًا أنه تم إخراج المتواجدين الذين كان عددهم يفوق الطاقة الاستيعابية للسكن، وفق صحيفة “سبق” المحلية.

وتابع أن عدد القاطنين في السكن 54 عاملًا، وكان متواجدا داخله لحظة الحريق 45 عاملا، ما أدى إلى احتجازهم بعد اندلاع حريق في مدخل العمارة وعدم وجود مدخل آخر، وتسبب الدخان الكثيف بحالات اختناق للكثير منهم.

وقال الحمادي إن الحريق أسفر عن وفاة 7 عمال وإصابة 8 آخرين، لافتًا إلى أن كثافة الأثاث وتحويل الموزع الرئيس إلى غرفة نوم، كان سببًا في ارتفاع عدد الوفيات والمصابين، والتحقيق لا يزال جاريًا لمعرفة أسباب الحريق.