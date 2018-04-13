ولي العهد السعودي والبشير يتفقان على إجراء مباحثات على هامش القمة العربية

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوداني عمر البشير.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، اتفق بن سلمان والبشير خلال الاتصال على عقد اجتماع مشترك على هامش القمة العربية الـ29 التي تنطلق الأحد المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضافت: “وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الأهتمام المشترك”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الرئاسة السودانية أن البشير يتوجه السبت المقبل إلى السعودية، مترأساً وفد بلاده المشارك في القمة العربية.