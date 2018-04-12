عشية قمة الظهران.. دول المقاطعة تتمسك بشروطها اتجاه أزمة قطر

عقد وزراء خارجية دول المقاطعة اجتماعًا تشاوريًا، اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض.

وتمسكت الدول الأربع وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر بمطالبها، رغم ضغوط أمريكية يجري الحديث عنها لإيجاد حل سريع للأزمة.

وشدد وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في الرياض، على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب استعدادًا لقمة الدمام، على أن الاستجابة للمطالب “أساس ضروري لإقامة علاقة طبيعية مع قطر”.

وأعلنت الدول الأربع المطالب وعددها 13 في شهر حزيران/ يونيو، ومن بينها إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية وخفض مستوى العلاقات مع إيران وغلق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

وكان مسؤولان أمريكيان اطلعا على اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية، أجري في وقت سابق هذا الشهر، قالا إن ترامب طالب بأن تنهي السعودية والدول الثلاث الأخرى بسرعة مقاطعة قطر المستمرة منذ قرابة عام.