طرح مشروع قرار على قمة “الظهران” بشأن تدخلات إيران في اليمن

اتفقت اللجنة الرباعية العربية المعنية بـ “التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية” مع أمانة جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، على طرح مشروع قرار يخص التدخلات الإيرانية في اليمن خلال انعقاد القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين.

وتنعقد القمة العربية بدورتها التاسعة والعشرين في الدمام بالسعودية، الأحد المقبل، على مستوى زعماء وملوك ورؤساء الدول العربية.

وجاء الاقتراح المقدم من اللجنة الرباعية خلال اجتماع مغلق بينها وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط؛ لبحث أهمية مشروع هذا القرار وتأثيراته على منظومة الأمن القومي العربي وعلى مسار العلاقات العربية مع الجانب الإيراني.

المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، قال إن الاجتماع شهد تبادلًا لوجهات النظر حول أبعاد التدخلات الإيرانية الأخيرة في الشأن العربي بشكل عام وفي الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى تصاعد وتيرة إطلاق صواريخ باليستية إيرانية الصنع من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن تجاه المملكة.

وقمة الدمام 2018 هي الرابعة في السعودية، إذ سبق وأن عُقدت قمتان في الرياض، عامي 1976 و2007، إضافة إلى قمة اقتصادية في الرياض أيضًا، عام 2013.