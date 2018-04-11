هددها بنشر صورها “الخاصة”.. تفاصيل محاولة ابتزاز فتاة سعودية

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، يوم الأربعاء، القبض على شاب قام بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لما صرح به المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة السعودية الرياض.

وقال المسؤول الأمني إنه “في إطار التعاون المشترك بين الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد تم التعامل مع شكوى وردت من مواطنة سعودية تفيد بتعرضها للابتزاز من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار المتحدث الأمني إلى أن الشاب الذي تم ضبطه سعودي، وهو في العقد الثالث من العمر، مضيفًا أنه تم ضبط الأجهزة الإلكترونية المستخدمة التي بحوزته.

وأكد المسؤول الأمني إيقاف الشاب للتحقيق معه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، بحسب ما نشرت صحيفة “تواصل” السعودية.