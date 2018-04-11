العاهل السعودي يصل إلى المنطقة الشرقية استعدادًا للقمة العربية

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء إلى المنطقة الشرقية قادمًا من العاصمة الرياض.

وتستعد المملكة لاستضافة القمة العربية في دورتها الـ29 يومَ الأحد المقبل في مدينة الظهران، وكانت قد احتضنت الرياض أمس الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية.

ويصل قادة الدول العربية المشاركة في القمة العربية بدءًا من يوم 14 أبريل/ نيسان الحالي، وسيكون في استقبالهم أمير المنطقة الشرقية أو نائبه، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وكانت القمة العربية مقرر عقدها في مارس/آذار الماضي، إلا أنه تم تأجيلها نظرًا لتعارض تاريخ انعقادها مع تاريخ الانتخابات الرئاسية في مصر.