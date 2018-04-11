“أندريه العملاق” فقد 15 عامًا من ذاكرته ولا يستطيع تحريك قدميه

كشف بدر المصيبيح، أخو مشعل المصيبيح الشهير إعلاميًا بـ”أندريه العملاق“، في آخر تطورات حالته الصحية، عبر صفحته على موقع التواصل “تويتر”، أن أخاه مشعل في تحسن، لكنه تعرض لضربة قوية على الرأس إثر الحادثة، أثرت كثيرًا على ذاكرته.

وكتب في تغريدة موضحًا الحالة الصحية: “الحمد لله على فضله، أخوي مشعل في تحسن عضوي جيد، لكن ضربة الرأس كانت قوية وأثرت كثيرًا على الذاكرة، فقدان الذاكرة مسح الـ١٥ سنه الماضية وكذلك الذاكرة اللحظية اليومية، ولم يستطع تحريك الأرجل. أملنا بالله كبير”.

وكشف في تغريدات أخرى، أن لا معلومات مؤكدة بشأن عودة ذاكرته وما إذا كان فقدانًا طويل الأمد أم قصيرًا، لكنه تمكن من تحريك يديه، مؤكدًا أن مشعل استطاع التعرف على أهله، لكن أي شخص آخر لا يستطيع تذكره سوى لمدة قصيرة ثم ينساه.

وردًا على استفسارات متابعين، بشأن ما إذا كان مشعل تعرض لشلل، أوضح أن ضمورًا وضعفًا شديدًا في العضلات أصاب أخاه، وأنه بحاجة إلى تأهيل خاص.

وتعرض نجم السوشال ميديا “أندريه العملاق” إلى حادث مروري مطلع العام الحالي دخل على إثره للعناية المركزة في المستشفى.

وما يزال العديد من متابعي “أندريه العملاق” يسعون للاطمئنان على وضعه الصحي، الذي لم يستقر إلى حد هذه اللحظة.