بالفيديو.. شاهد أجواء مطار أبها الآن

بالفيديو.. شاهد أجواء مطار أبها الآن

المصدر: فريق التحرير

تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو مصورة، تظهر أجواء مبهرة في مطار أبها السعودي، بفضل الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وزاد من انتشار المقاطع المصورة المتداولة لمطار أبها زعم الحوثيين استهداف المطار بطائرة مسيرة، لكن رواد المطار نقلوا أن الوضع طبيعي، وسط استمتاع بالأجواء الماطرة.

وسخر بعض المعلقين على موقع “تويتر” من الأنباء المتداولة حول استهداف المطار، حيث أكد بعض الموجودين في المطار خلوه من أي شيء غير طبيعي، وأن الرحلات تسير بشكل منتظم.

وتمتاز مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية بجمال أخاذ ومناظر خلابة، تزداد جمالا في مواسم هطول الأمطار.

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