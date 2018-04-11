بالفيديو.. شاهد أجواء مطار أبها الآن

تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو مصورة، تظهر أجواء مبهرة في مطار أبها السعودي، بفضل الأمطار التي تشهدها المنطقة.

شاهد أجواء جميلة ورائعة في مطار أبها بعسير

صباح الأربعاء 11 أبريل 2018م

–

تصوير أبو حرفان@abuharfan_1 pic.twitter.com/E12T5IXwfp — الطقس (@FAHAD_1322) April 11, 2018

وزاد من انتشار المقاطع المصورة المتداولة لمطار أبها زعم الحوثيين استهداف المطار بطائرة مسيرة، لكن رواد المطار نقلوا أن الوضع طبيعي، وسط استمتاع بالأجواء الماطرة.

لعنة الله عليكم ياقناة الخبث انتم والحوثة … انا توي الان واصل من مطار ابها مافيه الا امن وامان وامطار وخيرات واستقرار وعز ولله الحمد قناة الخنزيرة اشد عداوة لنا من اي جهة اخرى وتشريد كلابها واعادتهم لشوارع الضياع التي جاءوا منها مطلب وطني … pic.twitter.com/kGKpfh5zSu — أبو سعد الشهري (@abosaad3455) April 11, 2018

وسخر بعض المعلقين على موقع “تويتر” من الأنباء المتداولة حول استهداف المطار، حيث أكد بعض الموجودين في المطار خلوه من أي شيء غير طبيعي، وأن الرحلات تسير بشكل منتظم.

انا في مطار ابها الان ورحلتي بعد ساعتين من #ابهاء الى مصر ???????? pic.twitter.com/dcPxnIySy7 — المحروم (@artyomvo8180) April 11, 2018

وتمتاز مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية بجمال أخاذ ومناظر خلابة، تزداد جمالا في مواسم هطول الأمطار.