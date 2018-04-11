مدير مرور “محايل عسير” بالسعودية يحدد المسؤول عن واقعة “المرأة المنسية”

كشف مدير مرور محافظة محايل عسير (تابعة لمنطقة عسير) في المملكة العربية السعودية، أحمد زايد عسيري، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة ما عرف إعلامية بـ”المرأة المنسية” في سيارة بحجز المرور، ما أدى إلى وفاتها، حيث كان على رأس عمله وقت اكتشاف الجثة.

وأكد أنه ليس موقوفًا وتم التحقيق معه في الواقعة ولم يظهر شيء حتى الآن، لافتًا إلى أنه مدير إدارة ولا يستطيع وحده تغطية منطقة كبيرة، وتم إبلاغه بالحادثة في وقت متأخر وقيل له في البداية أنها مجرد حادثة بسيطة، وفق صحيفة “عكاظ” المحلية.

وتابع، أن الجهات التي باشرت الواقعة توجب عليها فحص ما بداخل المركبة ومعرفة إن كان بها أشخاص أو مقتنيات ثمينة، وكثير من المواطنين يسعفون المصابين ويفتشون السيارات، مضيفًا أن “رجل المرور يجب أن يفتش ويحتاط ولكن إن كان شخصًا لوحده وعميت بصيرته في ساعة معينة فالإنسان ليس معصومًا”، على حد قوله.

وكشف مدير المرور أن الدفاع المدني باشر الحادثة قبل الجهات الأخرى جميعها، وهو يتحمل المسؤولية في المرتبة الأولى يليه المرور، مضيفًا أن الهلال الأحمر باشر الحادثة لكن دوره إسعافي فقط ولا مسؤولية عليه.

يذكر أن سيدة تم نسيانها من قبل فرق الإسعاف بعدما تعرضت وعائلتها لحادثة تصادم بين مركبتين على طريق محايل، وبقيت داخل السيارة بمنطقة حجز المرور لعدة ساعات.

وفتح محافظ محايل عسير تحقيقًا وشكل لجنة لمباشرة الحادثة، فيما تم إيقاف عدد من الأشخاص على ذمة القضية.