السعودية بصدد جمع 11 مليار دولار من سندات دولارية في 3 شرائح

أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات سعودية أن المملكة بصدد جمع 11 مليار دولار من بيع سندات دولارية في 3 شرائح، هي رابع إصدار لها لسندات سيادية دولية.

وحددت السعودية حجم الشريحة الأولى من السندات لأجل 7 سنوات عند 4.5 مليار دولار، بسعر 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وحجم الشريحة الثانية لأجل 12 عامًا عند 3 مليارات دولار، بسعر 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما تخطط لجمع 3.5 مليار دولار من الشريحة الثالثة لأجل 31 عامًا، بسعر 210 نقاط فوق السندات الأمريكية.

وبلغت أوامر الاكتتاب في السندات أكثر من 50 مليار دولار في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وجرى تعيين بنوك سيتي وجي.آي.بي كابيتال وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي كمنسقين عالميين للإصدار.