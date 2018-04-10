“إمارة مكة” بالسعودية تعلن شفاء جميع حالات “الجرب”

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “تويتر” أن جميع الحالات المصابة بمرض الجرب تماثلت للشفاء.

وبينت نقلًا عن وزارة الصحة، أن جميع الحالات تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الأحياء التي تم المرور وعمل تثقيف بها (15)، بواقع (108) فرق مشاركة، مقابل 96 مدرسة تمت زيارتها، لافتة إلى أن عدد الحالات المنومة صفر.

وتسبب الجرب بإصابة مئات الحالات معظمها من طلبة المدارس في منطقة مكة المكرمة، لينتقل لاحقًا إلى المدينة المنورة.

وأعلنت منطقة حائل بدورها، أنها اتخذت إجراءات وقائية بعد الاشتباه بـ3 حالات (طالبتان وطالب) يشتبه بإصابتهم بالجرب.

فيما سبق وكشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض ارتفاع عدد المصابين بالجرب فيها إلى 16 حالة جميعهم من الطلاب، مؤكدة أن الفرق الطبية قامت بجولات على المدارس وعملت الإجراءات الطبية الوقائية.

وتسبب انتشار مرض “الجرب” في السعودية إلى توجيه انتقادات لاذعة لوزارة التعليم من قبل مواطنين، مرجعين انتشاره إلى تردي الأوضاع الصحية في المدارس، وعدم وجود بيئة ملائمة للطلبة.