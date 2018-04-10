بدء تطهير الجامعات والمدارس السعودية من “الإخوان”

كشفت صحيفة عكاظ السعودية أن جامعات وكليات ومدارس في السعودية بدأت محاربة فكر جماعة الإخوان المسلمين، والتخلص من المنتمين إليها، في إطار خطط لتحديث مناهج التعليم في المملكة لمحاربة “الفكر المتطرف”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة التعليم قوله إنه لن يتعذر على وزارة التعليم معرفة المنتمين لجماعة الإخوان بأسمائهم أو بأطروحاتهم، خلال الحصص والندوات والمحاضرات والنقاشات.

وأكد المصدر أن الوزارة “ستستغني عن المنتمين للجماعة فورًا، بينما يمكن تحويل بعض المتعاطفين بجهل إلى إداريين بعيدًا عن الميدان التربوي”.

ووصفت الصحيفة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين بأنه يُضعف الانتماء للوطن، ويخلخل البيعة لولي الأمر، ويؤدي إلى عدم الإيمان بشرعية الدولة.

ولجأ أعضاء في الإخوان قبل خمسين عامًا إلى السعودية وعمل بعضهم في النظام التعليمي السعودي وساهموا في تأسيس حركة الصحوة التي نشطت في تسعينيات القرن الماضي بالمملكة.