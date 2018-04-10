سعودي يقاضي عريسًا من أقربائه لتحصيل “الحلوان”

رفع مواطن خمسيني في المملكة العربية السعودية دعوى في محكمة ينبع (محافظة من محافظات المدينة المنورة) ضد عريس من أقربائه، طالبه من خلالها برد مبلغ 5 آلاف ريال (1300 دولار) نظير قيامه بالسعي والمساهمة بالتوفيق بينه وبين عروسه، فيما أحيلت قضيته للجنة الصلح قبل النطق بالحكم.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “المدينة” المحلية، فإن المواطن ذكر في دعواه أنه نجح في إقناع منزل الأسرة التي يرغب قريبه في الزواج منها بتزويجه، وحضر معه أثناء الخطوبة وساهم بتذليل العقبات التي واجهته حتى وافقت الأسرة على تزويجه ابنتهم، مؤكدًا أن لديه شهودًا على أن العريس وعده بـ”الحلوان” في حالة إتمام زواجه.

وكشفت مصادر أن العريس حضر إلى المحكمة قبل اكتمال شهر العسل وقال إن “الإسهام في الخطوبة من الأمور الإنسانية السامية ولا يدخل في نطاق البيوع الملزمة للدفع”، لكنه أكد أنه “في حال إلزامه شرعًا بدفع مبلغٍ فلن يمانع، شرط أن تكون القيمة 650 ريالًا فقط (174 دولار)، مبينًا أن المدعي يستحق 2.5% من القيمة الإجمالية للمهر البالغ 25 ألف ريال (6.600 دولار)”.