السعودية.. “رئاسة الحرمين” تصدر تعليمات لمنتسبيها حول الخوض في السياسة

أصدرت رئاسة شؤون الحرمين السعودية، اليوم الإثنين، تعميمًا إلى كافة منتسبيها بعدم الخوض في القضايا السياسية، أو الاختلافات الفكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يستفيد منها من أسمتهم بـ”المغرضين”.

وطالبت الرئاسة في بيان “منتسبيها الالتزام بالضوابط الشرعية والآداب الوظيفية العامة فيما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لما لتلك المواقع من آثار كبيرة في الترويج لكل الشائعات المغرضة ضد الحرمين الشريفين والإساءة إلى البلاد”.

كما حث البيان على “استثمار هذه المواقع في إبراز جهود الدولة في الحرمين الشريفين وإيصال رسالتها، والابتعاد عن الموضوعات الجدلية التي تخضع لتأويلات متباينة، لها تأثيرات سلبية على وحدة الأمة”.