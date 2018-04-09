مسلسل “العاصوف” يبرز انفتاح السعودية قبل “الصحوة”.. والصدمة تبدأ من الجزء الثالث!

يتطلع المتابعون إلى المسلسل السعودي “العاصوف”، الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني على قناة “إم بي سي”، في وقت تتحرك فيه عجلة التطوير والتغيير لتطال كافة مناحي الحياة في المملكة.

وصرح أحد المشاركين في العمل، أن الجزء الأول من العاصوف يتناول المجتمع السعودي من عام 1970 إلى 1975، أي الحقبة التي سبقت ما يعرف بـ”الصحوة” التي دفعت بالمجتمع السعودي إلى الانغلاق والتشدد.

ووفقًا للمصدر، فإن العمل يواكب معطيات الحياة الاجتماعية ويلقي الضوء على التغيّرات التي طرأت على المجتمع بين تلك الفترة وهذه الأيام، نافيًا ما يشاع عن المسلسل بأنه سيشكل صدمة، مشيرًا إلى أنه يحكي عن الحالة الوسطية للدين وللعلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة، وهو ما ينعكس على الحب كعلاقة بين المرأة والرجل، والذي لايتجاوز ثقافة المجتمع المحافظ.

وأضاف المصدر، أن الهجوم الواسع الذي شن على “العاصوف”، على مواقع التواصل الاجتماعي، مبالغ فيه، وربما يكون كلامًا للترويج عن العمل.. لمتابعة الخبر والتفاصيل اضغط هنا.