صحيفة: محمد بن سلمان يثير حفيظة ماكرون بهذا الشرط

كشفت صحيفة “لي تريبيون” الفرنسية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثار حفيظة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ بشرط وضعه مقابل استفادة الشركات الفرنسية من عقود تجارية مع المملكة.

وذكرت الصحيفة أن “محمد بن سلمان أوضح لإيمانويل ماكرون أن الشركات الفرنسية، مثل المجموعات الأمريكية، يمكن أن تستفيد من عقود مع المملكة؛ بشرط عدم متاجرتها مع إيران”.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الشرط أثار حفيظة ماكرون، دون أن توضح مزيدًا من التفاصيل.

من جانب آخر، قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، إن محمد بن سلمان ألغى، اليوم الإثنين، زيارة لمجمع كبير للشركات التكنولوجية الناشئة في باريس، كانت تهدف لتسليط الضوء على عمق العلاقات الفرنسية السعودية في مجال التكنولوجيا.

ومن المرجح أن يتسبب إلغاء زيارة الأمير محمد لمجمع (ستيشن إف) في شعور ماكرون بالإحباط، خاصة أنه زار عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.

و(ستيشن إف) هو أكبر مجمع للشركات الناشئة في أوروبا، وأسسه الملياردير زافييه نييل، وتترأسه روكسان فارزا، وهي أمريكية من أصل إيراني كانت تعمل في شركتي تك كرانش فرانس ومايكروسوفت فنتشرز.

وكان الأمير محمد بن سلمان وصل إلى فرنسا في زيارة مدتها ثلاثة أيام، في وقت أصبحت فيه العلاقات بين البلدين أكثر تعقيدًا؛ لأسباب من بينها بحث سبل التصدي لدور إيران في المنطقة.

ومن غير المتوقع أن يبرم الأمير محمد عقودًا كبيرة في فرنسا، مثلما فعل أثناء زيارتيه للولايات المتحدة وبريطانيا، الشهر الماضي.