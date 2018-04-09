تفاصيل جديدة عن مشروع قناة سلوى البحرية

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة بشأن مشروع قناة سلوى البحرية، على الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية، إنه صدر توجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعَي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل.

ولم توضح الصحيفة الجهة التي أصدرت هذا التوجيه، فيما كشفت أن جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، ستتولى تمويل المشروع بالكامل، على أن تكون السيادة سعودية كاملة.

ووفقًا لصحيفة “سبق”، فإن المشروع ستتولى تنفيذه شركات مصرية رائدة في مجال الحفر؛ رغبة من “التحالف الاستثماري” المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السعودية قررت إنشاء قاعدة عسكرية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية.

وبحسب المصادر، سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي، الذي تخطط السعودية لإنشائه.

وفيما يتعلق بالمفاعل النووي الإماراتي، فقد تقرر أن يكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر، بحسب الصحيفة.