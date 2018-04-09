مساحته تعادل بلجيكا.. فرنسا تطور مشروع “البتراء الجديدة” السياحي في السعودية (صور)

تعتزم السعودية تطوير مشروع سياحي ضخم باسم “العلا” بهدف إلى إبراز تاريخ المملكة، في إطار سعيها لتطوير صناعات جديدة تنهي الاعتماد الكلي على صادرات النفط، وفق ما أعلنه مسؤولون سعوديون اليوم الاثنين.

ومن المقرر توقيع اتفاقية المشروع الذي سيكلف إنشاؤه مليارات الدولارات، يوم الثلاثاء، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا.

وتعادل مساحة منطقة “العلا” مساحة بلجيكا، وتغطي نحو 22500 كيلومتر مربع، وتقع على بعد نحو 1000 كيلومتر غربي العاصمة الرياض.

وتشتهر هذه المنطقة بمواقعها الأثرية مثل “مدائن صالح” وهي مدينة يبلغ عمرها 2000 سنة، وتعود إلى عهد “الأنباط”، وتم تشييدها في صخور صحراوية شمال المملكة، وقام علماء آثار فرنسيون بالتنقيب عنها لأكثر من 15 عامًا.

وتوجد في هذه المنطقة أيضًا معسكرات رومانية ونقوش صخرية ومواقع تراث إسلامي، وبقايا خط الحجاز للسكك الحديدية الذي يعود للعهد العثماني كان ممتدًا من دمشق إلى المدينة في أوائل القرن العشرين.

وسيتضمن العقد الحكومي، الذي يستمر 10 سنوات قابلة للتجديد، إنشاء وكالة تديرها فرنسا وتمولها السعودية، ستعمل في مجال الحفريات الأثرية وتطوير المفاهيم المتعلقة بالمتاحف والتخطيط بشكل أساسي في نهاية الأمر لمنح مشروعات مربحة في مجال البنية الأساسية وإقامة فنادق.

وقال عمرو مدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمنطقة “العلا” إن “الهدف هو جذب ما بين 1.5 و2.5 مليون سائح سنويًا”، بحسب “رويترز”.

وتهدف الإصلاحات الاقتصادية في المملكة إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية ،من المواطنين والأجانب أيضًا، إلى 46.6 مليار دولار في 2020 مقابل 27.9 مليار دولار في 2015.

وقال جيرار ميستراليه الرئيس التنفيذي السابق لشركة “إنجي” للطاقة والذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون لدفع المشروع قدمًا إلى الأمام: “المهمة التي كُلفت بها هي التأكد من استخدام أحدث تكنولوجيا فرنسية في هذا المشروع”.