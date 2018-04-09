تفاصيل معاناة الفنان الراحل حمدان شلبي.. فقر وإهمال ومرض و”تدخل” تركي آل الشيخ

رحل الفنان السعودي القدير حمدان شلبي بعد معاناة مع المرض والإهمال والفقر والوحدة، خاصة في أيام عمره الأخيرة.

ويعد شلبي من أوائل الفنانين في السعودية، وله في رصيده ما لا يقل عن 50 عملًا بين مشاركات مسرحية وتلفزيونية وسهرات درامية وغيرها.

وروى فارس شلبي نجل الفنان الراحل، تفاصيل ما مرَّ به والده من معاناة، إذ صرح لصحيفة “عكاظ” المحلية: “عانى والدي مرارة الحياة في أيامه الأخيرة، كان يعيش معاناة قاسية بين هم المرض وغياب زملاء الوسط الفني، ومنذ عام 2015 تعرض لجلطة دماغية ودخل المستشفى، كان يكتم وجعه وسوء حالته الصحية وألمه وحسرته”.

وأضاف: “في السنة الأخيرة لم يزر والدي أحد، تدهورت حالته الصحية كثيراً، ومات بسبب تضخم في القلب وقصور في الرئة”.

وكشف فارس أن والده في عامه الأخير أصيب بمرض الزهايمر، وكان يعيش على ذاكرته القديمة، وأحيانًا لا يتذكرهم، مبينًا أنه ظل ودودًا معهم في التعامل، ويحثهم على رعاية بعضهم البعض، كما كان يشكو لهم بعض أوجاعه.

وزادت الديون من معاناة حمدان، إذ وصلت إلى 220 ألف ريال (58.600 دولار).

وعانت أسرة الفنان من الفقر ومن عجزها عن علاجه، إذ ظل يعاني أكثر من عامين من سوء وضعه الصحي؛ ما دفع عائلته في العام الماضي إلى مناشدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الإعلام الدكتور عواد العواد لنقله وعلاجه.

وفي تصريحات سابقة لعائلة شلبي، قالوا: “أصبحنا مهددين بالخروج إلى الشارع بعد أن تكالبت الديون علينا وعجزنا عن دفع الإيجار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونحن لا عائل لنا سوى الفنان حمدان شلبي الذي أصبحت حالته يرثى لها، فأصبح لا يتذكر سوى اسمه فقط وأصبح عاجزًا عن المشي، وكذلك يعاني صعوبة بالغة في الكلام وحالته الصحية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم”.

وتابعوا: “بعد أن تقطعت بنا السبل وعجزنا تمامًا عن إيجاد أي حل، فنحن نناشد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد بالوقوف مع الممثل حمدان ونقله لمستشفى متقدم سواء داخل المملكة أو خارجها، وكذلك إيجاد شقة لنا تكفينا شر العوز والإيجار الذي أصبحنا لا نقوى على دفعه في ظل عجز رب أسرتنا”.

وأثمرت مناشدات عائلة شلبي بالفعل؛ إذ تكفل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بسداد جميع ديونه البالغة 220 ألف ريال.

وعشق حمدان شلبي الفن، وتشبث ببساطته مُصرًّا على أنه يكره التعقيد فيه، وسبق أن صرح بأنه “لا يملك السكين التي يمكنه بها أن يقطع علاقته بالفن”.

ونعى العديد من الفنانين والإعلاميين السعوديين الفنان الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب المخرج عمر الجاسر عبر صفحته الرسمية في “تويتر”: ” انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير حمدان شلبي بعد معاناة من المرض نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وتعازينا إلى أسرتة الكريمة وللوسط الفني والإعلامي”.

بدوره، كتب الممثل ومدير شركة “اقرأ” الإعلامية، محمد الزهراني: ” بقلوب راضية بأمر الله ينعى الوسط الفنى السعودي حمدان شلبي الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم أبو فراس صارع المرض طويلًا كان ينتظر تفريج همه وتدخلت يد الخير الأستاذ تركى ال الشيخ فسدد ديونه فرحل حمدان قرير العين إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعاه الكاتب بسام فتيني: ” رحمة الله عليه فنان من الزمن الجميل ادعوا له بالرحمة.”.

بدورها، نعته الإعلامية سهى الوعل عبر صفحتها الرسمية في “تويتر”: ” ستظل المرحلة الأخيرة من حياة الفنان حمدان شلبي، الذي رحل اليوم، شاهدة عند رب العالمين على كل أحد كان يملك قرار إكرام تاريخ هذا الفنان ومن مثله من كبار الفنانين والإعلاميين فلم يفعل الله يرحمه “.

انا لله وانا إليه راجعون..

توفي صباح اليوم الفنان #حمدان_شلبي والصلاة فجر غدٍ الأثنين والدفن في مقبرة الفيصلية في #جدة pic.twitter.com/JzQ9TgmxUx — عبدالرحمن الناصر (@alnaser34) April 8, 2018

ووري الفنان السعودي القدير الثرى، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 70 عاما في مقبرة الفيصلية بمحافظة جدة بعد الصلاة عليه.