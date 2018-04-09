بالفيديو.. مسنّة سعودية تقود سيارة وتردد أهازيج شعبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يظهر سيدة مسنة وهي تقود سيارة وتردد الأهازيج الشعبية على وقع تساقط المطر.

كما بدا أن هناك شخصًا بجوار السيدة المسنة يقوم بتوثيق الفيديو، ولحظة قيادة المسنة للسيارة على طريق عام.

ومن غير المعروف مكان وزمان تصوير المقطع، لكن انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من مقاطع الفيديو لسيدات يوثقن قيامهن بقيادة سيارات في شوارع بالمملكة.

وأصدر الملك سلمان قرارًا تاريخيًا بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة، ومن المقرر دخوله حيّز التنفيذ في الـ10 من شوال المقبل.